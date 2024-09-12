На Украине заявили о подготовке новой группы пилотов для F-16

Новая группа пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит обучение для полетов на истребителях F-16 в Румынии. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства обороны Украины. Lenta.ru

«F-16 в украинском небе станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии», — сообщил он. Кроме того, Умеров добавил, что Украина вскоре получит от Румынии новую систему ПВО Patriot. RT на русском

Как ранее сообщил журнал The Economist, Киев получил 10 истребителей F-16, а к концу 2024 года их число возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут со временем рассчитывать на 79 таких истребителей. При этом уже в конце августа на Украине был уничтожен один F-16. Как отмечала газета The Wall Street Journal, это вызвало дискуссии в западных странах о качестве ускоренной подготовки украинских летчиков. ТАСС