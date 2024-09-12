Пушилин рассказал о ходах ВСУ в населенных пунктах ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудуют укрепления и системы ходов в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«В освобожденных населенных пунктах везде следы, свидетельствующие о том, что противник долго укреплялся: частный сектор перерыт системой ходов, много забетонированных укрытий. Но это не останавливает наших ребят», - написал Пушилин. ТАСС

Глава региона посетил Карловку, Пески, Нетайлово, Калиново и другие освобожденные российскими войсками поселения. По его словам, некоторые мины установлены перед домами и вдоль дорог в несколько рядов, поэтому работа по разминированию будет сложной. Ura.Ru