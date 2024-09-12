Подполье: ФАБ ударила по месту дислокации бойцов «Азова»* в Харькове

Место дислокации подразделения батальона «Азов» (организация запрещена в РФ) в Харькове попало под удар фугасной авиационной бомбы (ФАБ), сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Российская газета

«Харьков, прилетел ФАБ. Пока один, по месту дислокации нацистов. Говорят, по "Азову"... Летят еще ФАБы», — сказал подпольщик. Lenta.ru

Ранее стало известно об ударе российских военных 500-килограммовыми авиационными бомбами с фугасной боеголовкой ФАБ-500 по расположению президентской бригады Нацгвардии Украины. News.ru