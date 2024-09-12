В спецназе «Ахмат» рассказали о боевом опыте вторгшихся в Курскую область

Большинство бойцов ВСУ в Курской области были мобилизованы весной 2024 года. Об этом рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Противник сдается откровенно много, чаще, чем это было в начале СВО, скажем, в прошлом году, потому что большая часть тех сил, которые зашли, скажем, на ту же Курскую область - они состоят из мобилизованных в этом же году, в мае-апреле", - рассказал военный.

При этом Алаудинов отметил, что большая часть желающих сдаться в плен не получают такой возможности из-за агрессивной реакции сослуживцев.

До этого морпех ВС РФ заявил, что ВСУ бросили на Курск бойцов после месяца подготовки. Подтверждающие это документы были обнаружены в том, что осталось от уничтоженной бронеколонны 82-й штурмовой бригады ВСУ.

Всего, по данным российского оборонного ведомства, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли там 12,5 тыс. бойцов.