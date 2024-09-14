Зеленский счел успешной операцию ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападение вооруженных сил страны на Курскую область привело к желаемым результатам. Об этом сообщает Reuters.

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По утверждению украинского лидера, эта операция якобы помогла замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении.

Зеленский рассказал, что в Курской области продолжается «боевая работа»

«В районе Харькова противник был остановлен», — заявил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России хватит сил выдавить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области, а также защитить от украинских военных Белгород.

Бои в Курской области идут с 6 августа. С 10 сентября Российская армия начала контрнаступление. За последние сутки, по официальным данным российского Минобороны, в приграничном регионе в плен сдались 12 украинских военных.