Контрнаступление российских войск в Курской области привело к изоляции большой группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский эксперт Александр Меркурис.

"Значительное количество украинских войск было отрезано и изолировано в результате этой атаки, которая позволила русским перерезать основные дороги", — сказал специалист.

По его словам, изолированные подразделения украинцев остаются беззащитны перед лицом дальнейших действий Вооруженных сил России под Курском.

12 сентября Минобороны РФ доложило об итогах двух дней контрнаступления в Курской области. По данным ведомства, ВС РФ в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Факт контрнаступления российских войск признал украинский лидер Владимир Зеленский, который заявил, что эти действия соответствуют плану ВСУ.