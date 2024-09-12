Сальдо сообщил о массированном ударе ВСУ по рынку в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированный обстрел Новой Каховки. Как рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале, один человек погиб, еще восемь пострадали.

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Власти зафиксировали не менее 11 прилетов по Центральному рынку. По словам Сальдо, среди переживших обстрел шестеро женщин и двое мужчин.

«Шестерых пострадавших в состоянии средней степень тяжести госпитализировали в Каховскую ЦРБ. Двоих тяжелораненых доставили в Геническую ЦРБ. Врачи делают всё необходимое для спасениях их жизней», — добавил губернатор.

Он также рассказал, что за минувшие сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам на левом берегу Херсонской области 38 снарядов. Обстрелу подверглись девять населенных пунктов. Повреждения в них получили жилые и нежилые строения.

Напомним, что на прошлой неделе СМИ сообщили об ударе украинской армии по Каховке с помощью кассетных боеприпасов. Как писало РИА Новости, ранения получили шесть мирных жителей.