Вместе с бронемашинами американского и немецкого производства формирования киевского режима начали в курском приграничье использовать французские БТР VAB. Бойцы бригады морской пехоты группировки войск "Север" уничтожили один такой образец.

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Неизвестно, чем он был поражен, но все внутренние пространство выгорело, даже расплавились бронестекла в дверях. Боевики сбежали, бросив автоматический гранатомет Mark 19 с боекомплектом.

Двухосные бронетранспортеры такого типа считаются устаревшими, и французская армия заменяет их более современными разработками, а списанная техника передается формированиям киевского режима. По некоторым данным, механизированные соединения ВСУ получили 250 единиц.

На них применена броня, защищающая от 7,62-мм бронебойных пуль. Мощность дизельного двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 300 км/ч. Запас хода по топливу - 1200 км.

В качестве вооружения применяются 12,7-мм пулеметы М2 Browning. Боевая масса - 13600 кг. Экипаж - 2 человека, десант - десять пехотинцев.