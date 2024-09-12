Хакеры раскрыли данные сотрудников производителя ATACMS

Хакеры из группировки EvilWeb опубликовали список номеров и электронных адресов сотрудников американской компании Lockheed Martin, производителя баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Baza, также хакеры нарушили работу панели авторизации сайта Lockheed Martin. Telegram-канал отмечает, что кибератака связана с планами США разрешить ВСУ удары из ATACMS по России.

Президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер 13 сентября обсудят разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, такое решение на Западе примут, если будут уверены, что это позволит Украине «приблизить те цели, к которым она стремится». СМИ писали, что со стороны США речь идет об ATACMS. Сообщалось, что в распоряжении ВСУ есть несколько десятков таких ракет.

Украина израсходовала большую часть ракет ATACMS

Газета The Guardian сообщила, что Британия уже согласовала разрешение на удары крылатыми ракетами Storm Shadow по России. По данным газеты, Лондон не будет объявлять о своем решении официально и, вероятно, введет некоторые ограничения, чтобы избежать «безрассудных или ненужных атак».