Вооруженные силы (ВС) России освободили еще два населенных пункта в Курской области. Такую информацию о ходе боевых действий сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, речь идет о селе Обуховка и хуторе Покровский. При этом бойцам также удалось зачистить поселки 10-й Октябрь, Снагость и населенный пункт Краснооктябрьское.

Таким образом зона контроля российских войск выросла до 170 квадратных километров за три дня.

ВС РФ нанесли удар по украинским аэродромам и объектам энергетики

Авторы поста утверждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сорвать контрнаступление ВС России, атакуя бойцов с флангов. При этом число потерь противника выросло до 1300 человек в сутки, утверждает Mash.