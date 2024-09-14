Страны Запада отправляют Украине устаревшую военную технику времен Второй мировой войны и 1950-х годов. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Запад поставляет Украине оружие 1940-1950-х гг», — отметил он.

К примеру, сообщил Азаров, Украина получила итальянские гаубицы «Malera» 1956 года выпуска. Также в распоряжение ВСУ поступили американские гаубицы М101 1943 года выпуска.

Кроме того, экс-премьер Украины сообщил, что недавно с памятника воинам-афганцам, расположенного в Голосеевском районе Киева, пропала БМП-1. Азаров предположил, что ее отправили на фронт для ВСУ.

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При этом, добавил он, современные западные танки украинские военнослужащие стараются не применять, поскольку слишком высок риск их потери, а это обернется антирекламой для ВПК США и стран ЕС.

До этого Азаров сообщал, что Украина сегодня фактически превратилась в «страну секонд-хенд», Запад передает Киеву устаревшую продукцию военного и гражданского назначения.

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