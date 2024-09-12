Экс-мэр Сочи отправился на СВО сразу после отставки

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский стал участником спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Как утверждается, экс-мэр участвует в СВО в составе добровольческого отряда. Весной сообщалось об отставке Копайгородского. Как стало известно, это связано с переходом бывшего главы города на новое место работы.

Алексей Копайгородский на протяжении 10 лет служил в Вооруженных силах Российской Федерации. Служба началась в 2003 году. В 2016 году он стал замглавы Краснодара, а в 2017 году — замглавы администрации Краснодарского края. Сочи Алексей Копайгородский возглавил в сентябре 2019 года.

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