В российском регионе сообщили о падении беспилотников

Жителей Пристенского района Курской области предупредили о падении обломков и целых БПЛА с неразорвавшейся боевой частью. В районной администрации призвали не подходить к беспилотникам и тем более прикасаться. Местных жителей также просят сохранять спокойствие.

Сегодня ночью на территории Пристенского района были зафиксированы падения как обломков БПЛА, так и целых беспилотных летательных аппаратов с неразорвавшейся боевой части, — сказано в сообщении администрации.

Ранее стало известно, что в ночь на 12 сентября дежурными средствами ПВО над территорией России было уничтожено пять украинских БПЛА. В Минобороны отметили, что ВСУ пытались атаковать три российских региона. Так, по два беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями, еще один дрон выведен из строя над территорией Брянской области.

Вечером 11 сентября стало известно, что ВСУ предприняли попытку прорыва на российскую территорию через Глушковский район Курской области. Военнослужащие ВСУ под прикрытием двух танков подобрались к границе и попытались разминировать окрестности. Также на направлении отмечается работа вражеского РЭБ. В Минобороны России ситуацию не комментировали.