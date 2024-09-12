Лавров заявил об «уверенном выжимании» ВСУ из Курской области

Российские войска «уверенно выжимают и выжмут» Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел России на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине обратил внимание на то, что с каждым днем растет количество целенаправленных атак ВСУ на гражданские объекты и число расстрелов мирных граждан.

«Все это мы можем наблюдать, в том числе и в рамках вторжения украинских вооруженных сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может», - заметил Сергей Лавров.

Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Из-за атаки в регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Минобороны заявило об ударе по скоплению ВСУ в Курской области

Позднее командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским военным удалось освободить около 10 населенных пунктов. По его словам, подразделения на правом фланге курского направления успешно пошли в наступление. При этом, по данным властей Курской области, предварительная сумма ущерба, причиненная агропромышленному комплексу региона из-за атаки, оценивается не менее чем в 85 млрд рублей.