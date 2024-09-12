В России усилят производство истребителя пятого поколения

Предприятие Объединенной авиастроительной корпорации, которое входит в госкорпорацию «Ростех», приступило к строительству дополнительного здания для расширения серийного производства Су-57, сообщили в пресс-службе госкорпорации. News.ru

«Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов пятого поколения», — уточнили в госкорпорации. RT на русском

12 сентября стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию самолетов Су-57 и Су-35С. Газета.Ru