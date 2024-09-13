В Сербии собрались вернуть военную службу по призыву

Власти Сербии поддерживают возвращение военной службы по призыву, заявил премьер-министр Милош Вучевич. Его слова приводит телеканал РТВ.

Вучевич сказал, что он выступает за возвращение обязательной военной службы, а правительство готово «очень быстро» принять соответствующий законопроект в случае «политического и социального соглашения». Он напомнил, что в апреле были разработаны предложения по восстановлению службы по призыву, и президент республики Александр Вучич рекомендовал сделать этот срок небольшим: 60 дней обучения плюс 15 дней учений.

«Это не подготовка к войнам и конфликтам, а забота о государстве. Таким образом наше государство не отменяет профессиональный состав сербской армии, которая является ударной силой вооруженных сил. Профессиональная армия выполняет самые сложные задачи. Таким образом мы восстановим силу резервной армии», — пояснил сербский премьер.

В конце августа стало известно, что министерство обороны Латвии может призвать женщин на военную службу в 2028 году. Там объяснили, что для успешной реализации этой идеи необходимо создать общественную дискуссию, а также обеспечить должное качество службы национальной обороны и необходимое соответствие современным тенденциям.