Северную Корею уличили в запуске до пяти баллистических ракет

Северная Корея могла запустить от двух до пяти баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает News1 со ссылкой на южнокорейских военных.

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По словам источников издания, КНДР запустила несколько ракет малой дальности из сверхбольшой 600-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) KN-25, они пролетели 360 километров.

«Также не исключается, что были запущены ракеты KN-23 или KN-24», — отметили источники.

12 сентября Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. В последний раз Северная Корея запускала баллистические ракеты 1 июля.

При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет наращивать свой ядерный арсенал «в геометрической прогрессии». Он добавил, что для противостояния различным угрозам, исходящим от США и их союзников, необходимо сильное военное присутствие.