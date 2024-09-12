Военкоры сообщили об ударе РФ по президентской бригаде Нацгвардии

Девять авиабомб ФАБ-500 ударили по первой президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины на купянском направлении. Видео прилетов опубликовал Telegram-канал «Военное обозрение».

«Максимально точное применение авиабомб ФАБ-500 с УМПК по домам в Купянске, которые использовались для размещения личного состава ВСУ», — прокомментировали кадры авторы канала.

В публикации Telegram-канала «Направленец по Украине» уточняется, что удары были нанесены по первой президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины. В публикации говорится, что три самолета сбросили девять ФАБ-500 за 15 минут и все долетели до целей.

Также в посте опубликована карта, из которой следует, что речь идет о селе Колесниковка в Харьковской области в 20 километрах от Купянска.

Потери ВСУ не уточняются. Также на данный момент нет подтверждения из официальных источников.

Подтверждения этой информации из официальных источников пока нет.

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