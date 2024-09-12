Спонсируемая Госдепом ЧВК поручила своему бойцу ждать русских

Американская частная военная компания (ЧВК) Bancroft, спонсируемая Госдепом, хотела, чтобы ее сотрудник отслеживал реакцию «русских» на возможное присутствие организации в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на основателя организации Майкла Стока.

По его словам, организация вложила примерно 1,4 млн долларов (более 128 млн рублей) в работу в ЦАР. Сейчас там находятся менее 30 сотрудников, которые помогают местным властям обеспечивать работу разведывательных систем, межведомственное сотрудничество и соблюдение законодательства. Большую часть средств организация получает из грантов США и ООН. В частности, с 2018 по 2020 год ЧВК получила свыше 43 млн долларов от властей Соединенных Штатов.

Осенью 2023 года, после появления сообщений о том, что ЧВК может направить своих сотрудников в ЦАР, Сток разместил одного из членов ЧВК в отеле в Банги, и приказал ждать возможной реакции РФ. По информации СМИ, на тот момент в республике находились военные инструкторы из ЧВК «Вагнер».

«Мы ожидали, что Россия взбесится, поэтому на роль нашего единственного сотрудника в Банги мы выбрали русскоговорящего человека, которому было поручено ничего не делать, кроме как сидеть в саду отеля и читать книгу весь день, ожидая, когда русские покажут, хотят ли они сотрудничать, быть враждебными или игнорировать нас», — сказал основатель ЧВК.

По словам Стока, позднее сотрудника задержали якобы «российские военные». Через некоторое время они отпустили американского наемника.