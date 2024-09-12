ВСУ оставили оборудование и вооружение после отступления в ДНР

Вооруженные силы Украины оставили много оборудования и вооружения после отступления с позиций под Угледаром в Донецкой народной республике.

Об этом заявил старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным Азик, передает ТАСС.

«Бежали [украинские военные] настолько быстро, что оставили много оборудования. Там были средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»), противопехотные мины, противотанковые комплексы западного производства», — сказал он.

Военнослужащий уточнил, что бои шли в селе Пречистовка на угледарском направлении. Он также отметил, что трофеи будут отправлены на изучение.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский предрек попадание Угледара в оперативное окружение российских войск. По его словам, в ближайшее время бойцы Вооруженных сил России перережут основную трассу снабжения Угледара, после чего его будет бессмысленно оборонять.