MWM: Су-57 нанесли десятки ударов по целям на Украине за последние месяцы

Российские истребители пятого поколения Су-57 наносят мощные удары по украинским целям, за последние месяцы они произвели десятки ракетных атак, сообщает Military Watch Magazine.

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"Сообщается, что единственный полк истребителей пятого поколения ВВС России нанес более 40 ударов по украинским и союзным целям с конца февраля этого года", - пишет издание.

Отмечается, что российские самолеты пятого поколения наносят удары, находясь в воздушном пространстве РФ. Они применяют различные ракеты, в числе которых Х-59МК2, которые умеют оставаться незаметными для радаров противника. Они наносят удары по объектам энергетики и другим целям. Так, по данным MWM, апрельские ракетные удары, уничтожившие Трипольскую ГЭС под Киевом, были нанесены именно Су-57.

Впервые об участии Су-57 в СВО сообщалось еще в марте 2022 года. Тогда эти самолеты применялись для подавления украинской ПВО и нанесении ударов по ВСУ.

"Интенсификация ударов указывает на то, что Су-57 совершенствуется, а военные действия на Украине предоставляют российским ВВС уникальную возможность провести боевые испытания истребителей пятого поколения, которых не было ни у Китая, ни у США - единственных других государств, производящих такие самолеты", - пишет MWM.

Напомним, что накануне ВКС России получили новую партию самолетов Су-57 и Су-35С.