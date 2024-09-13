MWM: Су-57 нанесли десятки ударов по целям на Украине за последние месяцы
Российские истребители пятого поколения Су-57 наносят мощные удары по украинским целям, за последние месяцы они произвели десятки ракетных атак, сообщает Military Watch Magazine.
"Сообщается, что единственный полк истребителей пятого поколения ВВС России нанес более 40 ударов по украинским и союзным целям с конца февраля этого года", - пишет издание.
Отмечается, что российские самолеты пятого поколения наносят удары, находясь в воздушном пространстве РФ. Они применяют различные ракеты, в числе которых Х-59МК2, которые умеют оставаться незаметными для радаров противника. Они наносят удары по объектам энергетики и другим целям. Так, по данным MWM, апрельские ракетные удары, уничтожившие Трипольскую ГЭС под Киевом, были нанесены именно Су-57.
Впервые об участии Су-57 в СВО сообщалось еще в марте 2022 года. Тогда эти самолеты применялись для подавления украинской ПВО и нанесении ударов по ВСУ.
"Интенсификация ударов указывает на то, что Су-57 совершенствуется, а военные действия на Украине предоставляют российским ВВС уникальную возможность провести боевые испытания истребителей пятого поколения, которых не было ни у Китая, ни у США - единственных других государств, производящих такие самолеты", - пишет MWM.
Напомним, что накануне ВКС России получили новую партию самолетов Су-57 и Су-35С.