Украинские войска с начала атаки на Курскую область потеряли около 300 единиц военной техники под Суджей, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудитов в беседе с ТАСС. По его словам, в числе уничтоженных машин в основном образцы западного производства.

С 8-го числа [августа], если посчитать, то в первый день только на нашем участке совместными усилиями мы <…> сожгли 32 единицы техники. Это была Мартыновка и вокруг нее. На второй день получилось, что мы сожгли 20 единиц техники. <…> И вот каждый день у нас на этом участке сжигалось от 10 до 15 единиц. <…> Около 300 единиц техники чисто на Суджанском направлении сожгли уже, — отметил Алаудинов.

Всего за время боевых действий под Курском украинские войска потеряли более 12 200 солдат, 96 танков, 42 боевые машины пехоты. Также противник лишился 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиля, 26 пусковых установок РСЗО, включая M142 HIMARS и M270 MLRS американского производства, 22 станции РЭБ.

Алаудинов: ВС РФ уничтожили расчет "Бабы-яги" в Курской области

Ранее генерал-майор Алаудинов сообщал, что российские военнослужащие продвинулись вперед в Курской области на Суджанском направлении. По его словам, ВС РФ за сутки ликвидировали несколько единиц военной техники противника и расчет тяжелого коптера типа «Баба-яга».