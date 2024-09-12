Зеленский дал обещание Западу по ударам вглубь территории РФ

Украинский лидер в рамках прошедшей встречи в Киеве с главой Госдепа США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми заявлял, что Украину при ударах западным оружием вглубь РФ будут интересовать только военные цели. Об этом пишет Bloomberg.

«Зеленский сказал им, что Украина интересуется только военными целями, и обсудил планы своей страны на ближайшие месяцы», — говорится в сообщении агентства.

11 сентября Зеленский сообщил, что провел в Киеве очень содержательный и длительный разговор с Блинкеном и Лэмми.

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В этот же день Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Ранее он обещал, что Вашингтон и Лондон «рассмотрят просьбу» о применении дальнобойного оружия. Москва пообещала ответить соответствующим образом, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов.