Российская армия взяла под полный огневой контроль населенный пункт Макеевка, находящийся на временно оккупированной Вооруженными силами Украины территории в Луганской Народной Республике. Об этом в среду, 12 сентября, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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— Вокруг украинской группировки, находящейся в районе населенного пункта Макеевка, начал формироваться огневой мешок, — заявил Марочко.

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По его словам, продвижение по направлению боевых действий в районах населенных пунктов Петровское и Невское российские солдаты значительно улучшили свое тактическое положение. Действие российских бойцов привели к тому, что украинская армия вынуждена отбивать не только лобовые атаки, но и прикрывать фланги, пишет ТАСС.

3 августа украинские военные попытались с помощью беспилотника «Баба-яга» прикрепить флаг Украины на телевышку в городе Кременная в ЛНР. Вышка находится под охраной.

19 августа беспилотник ВСУ нанес удар, влетев в окно детского сада в городе Кременная ЛНР. Глава администрации назвал произошедшее «варварским актом» и призвал жителей региона сохранять спокойствие.