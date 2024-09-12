В ходе рейдов Израиля на Западном берегу повреждены более 400 домов

Израильские войска повредили более 400 домов палестинцев и нанесли значительный ущерб инфраструктуре в ходе начавшегося 28 августа широкомасштабного вторжения на оккупированный Западный берег реки Иордан, которое стало самым интенсивным за последние десятилетия. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В результате действий израильской армии во время продолжающихся рейдов на лагеря беженцев Тулькарм и Нур-Шамс на оккупированном Западном берегу повреждено более 400 домов, 61 из которых стал полностью непригодным для проживания, 327 человек, в том числе 123 ребенка, были вынуждены покинуть свои жилища. Кроме того, в лагерях бульдозерами было уничтожено более 2,6 км водопроводных и канализационных сетей, в результате чего свыше 33 тыс. палестинцев лишились доступа к воде, говорится в сообщении УКГВ.

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.