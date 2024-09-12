Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над регионами России пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

11 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий.

На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатиты вводились ограничения на прием и отправку рейсов. Позже Telegram-канал SHOT заявил, что один БПЛА прилетел со стороны Норвегии. Предварительно, он направлялся в сторону аэродрома Оленья.