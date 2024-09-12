В Австралии завершили ответ на доклад о военных преступлениях в Афганистане

Власти Австралии заявили о завершении комплекса ответных мер, принятых после публикации отчета о военных преступлениях австралийских солдат в Афганистане. Как сообщил министр обороны страны Ричард Марлз, правительство выполнило все рекомендации комиссии, расследовавшей эти правонарушения.

"Работа над исполнением рекомендаций, опубликованных по итогам расследования преступлений [австралийских военных] в Афганистане, официально завершена и правительство считает свой ответ оконченным", - сказал Марлз, выступая перед федеральным парламентом страны.

"Обвинения, ставшие предметом расследования, являются, пожалуй, самыми серьезными обвинениями в военных преступлениях за всю нашу историю. Это всегда будет предметом национального позора", - подчеркнул он.

Министр указал, что в рамках ответа правительства Австралии на отчет о преступлениях солдат, была проведена "серьезная реформа в министерстве обороны страны".

"Министерство обороны признало обвинения <…> и с 2020 года реализует комплексный план по реформированию ВС на системном, организационном и культурном уровнях", - отметил он, указав также, что был создан и специальный государственный механизм, позволяющий выплатить компенсации всем пострадавшим от действий австралийских военных в Афганистане.

Кроме того, Марлз сообщил, что уголовное расследование совершенных в Афганистане преступлений еще не завершено и "должно быть предельно ясно, что на окончание соответствующих судебных разбирательств уйдут годы".

Австралия направила свой воинский контингент в Афганистан в 2001 году, его численность составляла около 1,5 тыс. военнослужащих, он дислоцировался на военной базе в городе Тарин-Кот провинции Урузган.

В декабре 2013 года база была закрыта, а служившие там солдаты вернулись домой. В 2016 году инспекторы Минобороны Австралии начали расследование военных преступлений, совершенных австралийскими бойцами спецназа во время войны в Афганистане. В его ходе были получены данные о 39 убийствах и 2 случаях неоправданно жестокого обращения, что стало поводом для обвинения 25 действующих и бывших военнослужащих ВС страны.