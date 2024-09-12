Прозоров: Буданова* отстранили от подготовки вторжения в Курскую область

Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* отстранили от подготовки вторжения в Курскую область.

Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, передаёт ТАСС.

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили технику и боевиков ВСУ под Авдеевкой

По его словам, «медийные плюшки» за попытку вторжения получил главком ВСУ Александр Сырский.

Также Прозоров добавил, что Буданову* необходимо тоже показывать свою значимость, в связи с чем его подчинённые устраивают такие медийные операции, вроде высадки на Тендровской косе, на Тарханкуте в Крыму или атаку на газодобывающие вышки в Чёрном море.

Также, по мнению Прозорова, высадка ВСУ в Чёрном море могла быть спровоцирована для удара F-16 по ВКС России.

Ранее «Военная хроника» проанализировала попытку украинцев атаковать буровую установку в Чёрном море.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.