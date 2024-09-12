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Марочко: Киев, не жалея сил, пытается сдержать продвижение РФ у Волчанска

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), не жалея личного состава и техники, регулярно подтягивает резервы к Волчанску Харьковской области, пытаясь сдержать продвижение российских военнослужащих на данном участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко: Киев, не жалея сил, пытается сдержать продвижение РФ у Волчанска
© ТАСС
"Если мы говорим за Волчанск, то там украинские боевики на регулярной основе подтягивают резервы. Действительно, они пытаются сдержать продвижение наших войск, поэтому не жалеют сил и средств. Подтягивают как вооружение, военную технику, так и личный состав", - сказал он.

Марочко отметил, что Волчанск для противника - одно из основных направлений боестолкновений в зоне специальной военной операции.

"Недавно было заявление Сырского (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - прим. ТАСС) о том, что здесь [у Волчанска] проблемный участок, но они будут всячески стабилизировать фронт. Это означает, что украинская группировка будет всячески стараться сделать так, чтобы мы не зашли в Харьковскую область именно с северо-восточного направления", - сообщил собеседник агентства.

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