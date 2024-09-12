Марочко: Киев, не жалея сил, пытается сдержать продвижение РФ у Волчанска

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), не жалея личного состава и техники, регулярно подтягивает резервы к Волчанску Харьковской области, пытаясь сдержать продвижение российских военнослужащих на данном участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Если мы говорим за Волчанск, то там украинские боевики на регулярной основе подтягивают резервы. Действительно, они пытаются сдержать продвижение наших войск, поэтому не жалеют сил и средств. Подтягивают как вооружение, военную технику, так и личный состав", - сказал он.
Марочко отметил, что Волчанск для противника - одно из основных направлений боестолкновений в зоне специальной военной операции.
"Недавно было заявление Сырского (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - прим. ТАСС) о том, что здесь [у Волчанска] проблемный участок, но они будут всячески стабилизировать фронт. Это означает, что украинская группировка будет всячески стараться сделать так, чтобы мы не зашли в Харьковскую область именно с северо-восточного направления", - сообщил собеседник агентства.