Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по опорному пункту с техникой ВСУ на Авдеевском направлении зоны проведения СВО.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчёт 203-мм самоходной артиллерийской установки большой мощности 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил бронетехнику и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении...», — заявили в ведомстве.

Также инженеры Северной группировки ВС России навели понтоны в приграничье Курской области.

Ранее ВС России при освобождении Мемрика в ДНР уничтожили десятки единиц техники ВСУ.