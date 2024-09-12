Российские войска спасли более 200 мирных жителей Красногоровки

Штурмовики 5-й отдельной бригады войсковой группировки "Юг" спасли свыше 200 мирных жителей Красногоровки, сообщил ТАСС командир штурмовой роты с позывным Герцен.

"По моим подсчетам, мы вывели отсюда порядка 200 человек мирного населения", - сказал командир.

Он подчеркнул, что в ходе освобождения города приоритетом было сохранение жизни местного населения, которого в Красногоровке было много.

"Мы и сейчас продолжаем эвакуировать, оказываем всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, приносим одежду, еду", - добавил командир.

Об освобождении Красногоровки Минобороны РФ информировало 10 сентября. В штурме города также принимали участие бойцы 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск.