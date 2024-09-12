Боевики ВСУ в Курской области обстреливали и грабили машины мирных жителей
Боевики ВСУ во время нападения на Курскую область обстреливали и грабили машины мирных жителей.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на кадры разведывательного дрона бойцов 44-го армейского корпуса.
По данным агентства, на записи видно около десятка обстрелянных легковых автомобилей на дороге в село Малая Локня.
В другом фрагменте двое украинских военных осматривают сожжённую и перевёрнутую машину в кювете, а потом переходят к другой легковой машине на трассе, вытаскивают из неё вещи и относят в свой лагерь в лесопосадке.
Ранее сообщалось, что ВСУ стреляли по убегающим через поля мирным жителям в Курской области.
Также жители Курской области рассказали, что российские военные делились с ними тушёнкой.