Боевики ВСУ в Курской области обстреливали и грабили машины мирных жителей

Боевики ВСУ во время нападения на Курскую область обстреливали и грабили машины мирных жителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на кадры разведывательного дрона бойцов 44-го армейского корпуса.

По данным агентства, на записи видно около десятка обстрелянных легковых автомобилей на дороге в село Малая Локня.

В другом фрагменте двое украинских военных осматривают сожжённую и перевёрнутую машину в кювете, а потом переходят к другой легковой машине на трассе, вытаскивают из неё вещи и относят в свой лагерь в лесопосадке.

Ранее сообщалось, что ВСУ стреляли по убегающим через поля мирным жителям в Курской области.

Также жители Курской области рассказали, что российские военные делились с ними тушёнкой.