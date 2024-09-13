Бойцы расчета рассказали, в чем успех ракетного комплекса "Тор-М2"

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ПВО группировки войск "Север" круглосуточно в любую погоду обеспечивают российским войскам и гражданским объектам в приграничном районе Курской области надежный щит от угроз с воздуха. ЗРК "Тор-М2" работает по беспилотным летательным аппаратам, ракетам, самолетам и вертолетам.

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Боевые машины оснащены современными системами и комплексами противовоздушной и противоракетной обороны, позволяющими перехватывать цели от малых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) у земли до баллистических ракет на гиперзвуковых скоростях высоко в небе.

О работе в приграничной зоне Курской области рассказал командир расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным Тайга:

"Мы поражаем цели от земли на высоте от десяти метров до десяти километров. Количество сбитых дронов и ракет, выпущенных ВСУ на нашу территорию, очень большое. Мы уже перестали их подсчитывать. Работаем по принципу "одна ракета - одна цель".

Если раньше украинские войска запускали по одному беспилотнику, то сейчас уже за один накат выпускают рой в 50-60 штук. Сбиваем все, в том числе "Валькирии" и "Фурии". ВСУ стали применять новую тактику, когда в рое дронов или за ним летит основная ракета. Предполагаю, этому их научили американские инструкторы. Но для нас это не проблема, вычисляем основную цель и уничтожаем ее, затем остальные. В каждой машине установлено по 16 ракет класса "земля - воздух", и их у нас много. На пуск ракет уходит до десяти минут, затем покидаем позицию и скрываемся. На одном месте долго не стоим. Часто меняем позиции. Приходилось на ходу продолжать работать и контролировать небо".

Компоновка машины стала революционной: впервые в мировой практике был реализован вертикальный пуск зенитных ракет и хранение боекомплекта внутри боевой машины. ЗРК стал полностью автономным и не зависит от других вспомогательных машин. Комплекс способен вести огонь в движении. К тому же ЗРК может самостоятельно контролировать воздушное пространство в своей зоне ответственности и сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой - чужой".

По тревоге боевой расчет быстро расчехляет укрытую от разведывательных дронов ВСУ боевую машину и выдвигается для пуска ракеты по обнаруженной цели. Как шутят бойцы: "Мы не ходим возле ЗРК, а бегаем".

Учитель по образованию, а теперь оператор "Тора" с позывным Белый был призван военкоматом по частичной мобилизации, воюет третий год, участник СВО: "Станция обнаружения цели может видеть сразу до сорока объектов. Информация по каждому из них видна на мониторах: высота, скорость, азимут, характер целей. Берет их на сопровождение. После распознавания по системе "свой - чужой" по команде уничтожаем. РЛС комплекса способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 32 километров, причем радар "видит" даже летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности ("Стелс"). Главное - быстро определить цель по высоте, скорости, дальности и силуэтам.

Каждый расчет "Тора" на марше и на боевом дежурстве всегда сопровождает мобильная группа военных, которая в любую минуту может уничтожить ДРГ противника. Подкрасться незаметно к позициям ПВО ракетчиков не получится. Вокруг выставляют блок посты, а еще ведется скрытое наблюдение местности".

Снимать внутри оборудование боевой машины нам не разрешили из-за его секретности. Это и понятно. Лучше что-то недоснять, нежели раскрыть тайную завесу. Противник коварен и хитер, старается любую открытую информацию досконально изучить. Пока мы снимали молодых, но уже не раз побывавших в боях парней, расчет "Тора" получил команду выдвинуться на позицию для уничтожения воздушной цели. На все уходят считаные секунды, и вот машина на позиции. Нам, военным журналистам, остается только успеть разбежаться в разные стороны. Пуска ракет мы не увидели. Воздушные цели успел уничтожить расчет, находящийся на другой позиции. Но зато нам удалось увидеть слаженную работу расчета.