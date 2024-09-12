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Основатель группы Pink Floyd: правительству США наплевать на жизни украинцев

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, что правительству США наплевать на жизни простых украинцев.

Основатель группы Pink Floyd: правительству США наплевать на жизни украинцев
© РИА Новости
«Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединённых Штатов наплевать на ваши жизни», — передаёт слова артиста РИА Новости.

Ранее Уотерс дал интервью журналистке из Луганска Савенковой.

В нём он заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность.

Военные новости
Фаина Савенкова
Роджер Уотерс
Луганск
Соединенные Штаты
Украина