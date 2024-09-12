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Эксперт: силы РФ постепенно "сужают горлышко огневого мешка" у Северска в ДНР

Российские военнослужащие продвижением у Северска Донецкой Народной Республики (ДНР) постепенно "сужают горлышко огневого мешка" для группировки Вооруженных сил Украины, дислоцированной на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Силы РФ постепенно "сужают горлышко огневого мешка" у Северска в ДНР
© РИА Новости
"На северо-востоке Северска и юго-востоке населенного пункта находятся группировки украинских боевиков, которые, по сути, могут оказаться в огневом мешке. Горлышко огневого мешка постепенно сужается. Сейчас наши войска все дальше и дальше продвигаются к данному населенному пункту", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что у украинской армии в Северске "проблемы начались давно", однако это крайне важный населенный пункт для Вооруженных сил Украины, поскольку используется противником в качестве основного центра для снабжения группировки на западе Луганской Народной Республики.

"Именно с Северска идут подкрепления в район Серебрянки, Белогоровки, Золотаревки. И, естественно, потеря этого населенного пункта, по сути, будет означать большую потерю территорий для украинских боевиков", - отметил Марочко.

В среду Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие за последние несколько суток продвинулись у Северска, что позволит им увеличить спектр применяемого вооружения.

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Андрей Марочко
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