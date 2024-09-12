Силы РФ постепенно "сужают горлышко огневого мешка" у Северска в ДНР

Российские военнослужащие продвижением у Северска Донецкой Народной Республики (ДНР) постепенно "сужают горлышко огневого мешка" для группировки Вооруженных сил Украины, дислоцированной на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На северо-востоке Северска и юго-востоке населенного пункта находятся группировки украинских боевиков, которые, по сути, могут оказаться в огневом мешке. Горлышко огневого мешка постепенно сужается. Сейчас наши войска все дальше и дальше продвигаются к данному населенному пункту", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что у украинской армии в Северске "проблемы начались давно", однако это крайне важный населенный пункт для Вооруженных сил Украины, поскольку используется противником в качестве основного центра для снабжения группировки на западе Луганской Народной Республики.

"Именно с Северска идут подкрепления в район Серебрянки, Белогоровки, Золотаревки. И, естественно, потеря этого населенного пункта, по сути, будет означать большую потерю территорий для украинских боевиков", - отметил Марочко.

В среду Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие за последние несколько суток продвинулись у Северска, что позволит им увеличить спектр применяемого вооружения.