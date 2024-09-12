Прозоров назвал причину высадки ВСУ в Черном море

Высадка украинского десанта в Чёрном море могла быть специально спровоцирована, чтобы выманить российские истребители в этот район Чёрного моря и ударить по ним с помощью F-16.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

По его словам, отбрасывать со счетов такой возможный вариант, необходимый Киеву для медийной составляющей, не стоит.

Ранее ВСУ ночью пытались атаковать буровую установку «Крым-2» в Чёрном море.

Позже «Военная хроника» проанализировала попытку украинцев атаковать буровую установку в Чёрном море.