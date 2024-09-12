Прозоров назвал причину высадки ВСУ в Черном море

Прозоров: высадка ВСУ в Чёрном море могла быть спровоцирована для удара F-16 по ВКС России
Высадка украинского десанта в Чёрном море могла быть специально спровоцирована, чтобы выманить российские истребители в этот район Чёрного моря и ударить по ним с помощью F-16.
Об этом, как информирует ТАСС, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
По его словам, отбрасывать со счетов такой возможный вариант, необходимый Киеву для медийной составляющей, не стоит.
Ранее ВСУ ночью пытались атаковать буровую установку «Крым-2» в Чёрном море.
Позже «Военная хроника» проанализировала попытку украинцев атаковать буровую установку в Чёрном море.