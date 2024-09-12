Запущенная Северной Кореей ракета уже упала в море

Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты, которая уже упала в море. Об этом со ссылкой на береговую охрану Японии сообщает ТАСС.

В береговой охране призвали морские суда следить за дальнейшей информацией и при обнаружении обломков ракеты не приближаться к ним и сообщить в соответствующие государственные структуры.

По данным телеканала NHK, сославшегося на источник, близкий к министерству обороны Японии, район падения ракеты находится за пределами японской исключительной экономической зоны. Информации о дальности и высоте полета пока нет. 4 августа пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных на предприятиях страны.

Церемония передачи состоялась в присутствии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В июле южнокорейский министр обороны Син Вон Сик заявил, что КНДР находится на финальной стадии разработки тактического ядерного оружия, хотя в настоящее время нет подтверждений его развертывания.