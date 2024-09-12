За сутки Донецкая республика 37 раз подвергалась обстрелам боевиков ВСУ

За прошедшие сутки 11 сентября украинские боевики 37 раз обстреливали территорию Донецкой республики, что привело к гибели одного человека.

Также от ударов противника повреждения получили один жилой дом, автомобиль, три объекта гражданской инфраструктуры и две автоцистерны МЧС России.

Больше всего зафиксировано обстрелов на Горловском направлении. По информации представительства ДНР в СЦКК, за сутки таковых было 33 и еще четыре на Донецком направлении.

При ударах по Донецкой Народной Республике боевики ВСУ выпустили 106 различных боеприпасов.