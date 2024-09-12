Алаудинов: ВС РФ уничтожили расчет "Бабы-яги" в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» в Курской области сжёг крупный расчёт БПЛА «Баба-Яга»
Спецназ «Ахмат» уничтожил крупный расчёт БПЛА «Баба-Яга» на Суджанском направлении.
Об этом заявил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
«Уничтожено в общей сложности несколько единиц техники. (Уничтожили) артиллерийскую установку, ББМ, пикапы... Расчёт «Бабы-Яги», я так понял, там находилась серьёзная группа, его ребята разнесли в пух и прах...», — сказал он в своём Telegram-канале.
Ранее экипаж Ми-28 нанёс удар по бронетехнике и живой силе ВСУ в курском приграничье.
Также ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье.