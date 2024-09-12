Times: Байден не будет против ударов Storm Shadow и Scalp вглубь РФ

Президент США Джо Байден не разрешит использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, но, вероятно, не будет возражать против применения британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Байден не будет препятствовать тому, чтобы британские и французские ракеты использовались для ударов по объектам в глубине российской территории, если Лондон и Париж заинтересованы в таком развитии событий. При этом источник в военных кругах Великобритании заявил The Times, что Соединенному Королевству не нужна поддержка других западных стран для того, чтобы разрешить наносить удары вглубь территории РФ.

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ.