К полной капитуляции Украины могут привести отступление ВСУ в Донбассе и отход из Курской области, заявил в интервью Tagesschau военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала. По его мнению, это худший сценарий для Киева.

© МО РФ

Если позиции в Курской области будут потеряны и если Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то Украине придется сесть за стол переговоров и признать, что она навсегда потеряет около 25-27% своей территории, — сказал эксперт.

Военэксперт объяснил, к чему приведет контрнаступление ВС РФ под Курском

Ранее немецкий военный эксперт, полковник Бундесвера в отставке Ральф Тиле заявил, что президент Украины Владимир Зеленский добивается от Берлина поставок дальнобойного оружия и де-факто его участия в конфликте. По его мнению, с помощью СМИ он ведет против Германии информационную войну. Эксперт подчеркнул, что если бы он был политиком, то позиция Зеленского противоречила бы интересам граждан, которых он представляет.

Владимир Зеленский врет народу, скрывая реальное количество дезертиров в вооруженных силах, писала в соцсети X журналистка Диана Панченко. Она пообщалась с неназванным представителем армии. По словам Панченко, офицер раскрыл ей шокирующий факт, что в действительности число дезертиров на Украине может достигать 200 тысяч человек.