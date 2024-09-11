Зеленскому разрешили использовать Storm Shadow для ударов по России
Великобритания предоставила Украине право использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на источники в британском правительстве.
«Это решение, как предполагается, уже было принято в частном порядке», — пишет издание, указывая на неофициальный характер принятых мер.
Лондон, как отмечается, не планирует делать официальные заявления по данному вопросу.
Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО
Также сообщается, что Соединенные Штаты могут снять ограничения на использование американского вооружения Украиной. На это указывал госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита на Украину.