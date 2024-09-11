Зеленскому разрешили использовать Storm Shadow для ударов по России

СМИ: Великобритания позволит ВСУ атаковать Россию ракетами Storm Shadow
Великобритания разрешит Украине наносить удары вглубь территории России с помощью ракет Storm Shadow. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.
Как сообщает источник, это решение уже принято британскими властями. При этом издание утверждает, что об этом решении не будет объявлено официально, по крайней мере в ближайшие несколько дней.
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«Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России», — сообщает издание.
Ранее появилась информация о том, что аналогичное разрешение могут предоставить и США.