Зеленскому разрешили использовать Storm Shadow для ударов по России

Великобритания разрешит Украине наносить удары вглубь территории России с помощью ракет Storm Shadow. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

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Как сообщает источник, это решение уже принято британскими властями. При этом издание утверждает, что об этом решении не будет объявлено официально, по крайней мере в ближайшие несколько дней.

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«Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России», — сообщает издание.

Ранее появилась информация о том, что аналогичное разрешение могут предоставить и США.