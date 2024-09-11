Военэксперт объяснил, к чему приведет контрнаступление ВС РФ под Курском

Контрнаступление российских войск в Курской области, о котором сообщают военкоры и Telegram-каналы, приблизит освобождение приграничья от ВСУ, сказал NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Василий Дандыкин. Однако на это уйдет время, подчеркнул он.

Может, не в ближайшее время, но в краткосрочной перспективе это наступление приведет к полному освобождению наших территорий. Но речь идет не о неделях. Думаю, что в лучшем случае — это декабрь, — допустил собеседник.

Он добавил, что российская армия ведет комплексную работу не только по выдавливанию украинских подразделений, но и по уничтожению сил противника на его территории.

Удары наносятся и по тем подразделениям, которые идут в качестве поддержки ВСУ, по местам скопления техники и боеприпасов, которые должны были попасть на территорию Курской области, — заметил эксперт.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные вернули контроль почти над десятком населенных пунктов Курской области. Он не уточнил их названия, однако рассказал о крупных потерях ВСУ в Кореневском районе. Минобороны не комментировало эту информацию.