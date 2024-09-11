Обнаружены следы возможного применения ядерного оружия Израилем

Специалисты обнаружили следы использования ядерного оружия Израилем. В частности, анализ образцов почвы из Газы показал наличие обедненного урана, пишет Al Mayadeen.

По данным портала, в ходе боевых действий в Ливане в 2006 году, в секторе Газа в 2008 и 2014 годах ЦАХАЛ использовал полученное от США новое малогабаритное ядерное оружие, которое убивает вспышкой высокотемпературного излучения и нейтронами.

Доктор Кристофер Басби, научный секретарь Европейского комитета по радиационному риску, рассказал, что назвал это оружие «Красной ртутью». Он добавил, что так Иосиф Сталин называл обогащенный уран.

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Ученый отметил, что «Красная ртуть» оставляет идентификационный след, но не оставляет продуктов деления, таких как Цезий-137. В связи с этим, оружие невидимо для глобальных систем обнаружения ядерных взрывов и наблюдателей МАГАТЭ.

По его данным, это оружие также использовалось Соединенными Штатами в Аль-Фаллудже (Ирак) в 2003 году, а до этого в Косово.