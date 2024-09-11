СМИ: военнослужащие ВСУ посещали Тайвань для передачи боевого опыта

Армия Тайваня неоднократно приглашала военнослужащих Украины посетить остров для передачи опыта ведения боевых действий. Об этом со ссылкой на источники в органах безопасности сообщил тайваньский информационный портал Newtalk.

"Источник в органах госбезопасности заявил, что наша страна уже на протяжении определенного времени приглашает украинских военных посещать Тайвань. По имеющимся сведениям, за это отвечают Министерство обороны и МИД", - пишет портал.

"Приглашения прибыть на Тайвань направляются от [тайваньского] "Института национальной обороны и безопасности", - отмечается в материале.

Как указал собеседник портала, истинная линия контактов с оборонным ведомством скрывается для того, чтобы не привлекать к такому сотрудничеству излишнего внимания, а также не провоцировать материковый Китай.

"Однако самой главной причиной приглашения украинцев на Тайвань является обсуждение военного опыта", - указывается в статье.

Член Законодательного юаня (парламент острова) Чэнь Гуаньтин в интервью порталу не стал прямо подтверждать наличие таких контактов.

"Хоть это и неудобно подтверждать, однако в том случае, если мы действительно приглашаем людей из Министерства обороны Украины приезжать на Тайвань, чтобы делиться опытом, то это подлежит активному поощрению", - указал он.

Законодатель выразил мнение, что обмен опытом с украинскими военнослужащими "позволит Тайваню повысить свою ассиметричную боевую мощь и укрепить обороноспособность".

"Мы должны заимствовать опыт Украины, особенно в таких сферах, как информационная война, ведение боевых действий при помощи беспилотников и гражданская оборона", - приводит его слова портал.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.