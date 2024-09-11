Раскрыты потери ВМС Украины при операции в Черном море

В ночь со вторника на среду была сорвана попытка киевского режима захватить в акватории Черного моря российскую самоподъемную буровую установку "Крым-2".

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"Для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки минобороны Украины был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины. В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены 8 морских катеров и уничтожены до 80 украинских военнослужащих", - сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что остальные 6 украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых.

"Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран "медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих", - резюмировали в российском военном ведомстве.

В среду, 11 сентября, министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад". Он заслушал доклады командования по обстановке в зоне ответственности "западных", по обеспечению войск и характеру действий противника. Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил, что подразделения ВСУ стали нести значительные потери.

Названа причина атаки ВСУ на буровую установку в Черном море

На командном пункте министра ознакомили с данными объективного контроля по уничтожению техники и живой силы противника.

Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и вручил отличившимся госнаграды.

Кроме того, в среду российские "фронтовые" telegram-каналы практически хором стали сообщать о начале контрнаступления российских войск в курском приграничье. Об осложнении ситуации для ВСУ стали писать и украинские telegram-каналы.

Сообщалось, что в нашем наступлении участвуют подразделения 51-го парашютно-десантного полка и 155-й бригады морской пехоты.

По данным telegram-канала "Рыбарь", российские войска начали бои в нескольких населенных пунктах и уже освободили Гордеевку и Внезапное на западном фланге плацдарма ВСУ. Канал "Два майора" утверждает, что наши войска продвинулись у населенных пунктов Бяхово, Снагость и Апанасовка, а также ведут бои за Викторовку. Чуть позднее были опубликованы видеокадры пленения возле Снагости девятерых вэсэушников. Канал группировки войск "Север" сообщил о нескольких отбитых ВС РФ поселениях.

По словам Апти Алаудинова, около десяти населенных пунктов в курском приграничье уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками.

По данным канала Mash, российским военным удалось очистить от неприятеля около 150 квадратных километров ранее захваченной территории.

Информацию подтвердил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Около десяти населенных пунктов уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками. Уничтожили противника, который там находился, часть из них сдалась в плен", - сказал Алаудинов, добавив, что противник несет большие потери и начинает уже понимать, что удержать эту территорию ему будет очень тяжело.

Кроме того, глава спецназа "Ахмат" рассказал, что в Курской области больше нет иностранных наемников.

"Так как противник в первые дни понес ощутимые потери, я так понял, и иностранцы тоже. В связи с этим мы фиксируем, что наемников уже оттянули, мы тут их не вдим, как это было в первые дни", - пояснил Алаудинов.

В Минобороны России тем временем в свежей сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области про освобожденные поселки не сообщают. При этом, по данным военных, за сутки потери ВСУ в курском приграничье составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В том числе уничтожены три танка, три бронетранспортера, семь бронемашин, а также арторуди и две пусковые установки РСЗО.