Киеву приходится постоянно выслуживаться перед западными хозяевами, демонстрировать какие-либо успехи, рассказал «Абзацу» военный эксперт Василий Дандыкин.

В ночь на среду, 11 сентября, российские войска сорвали попытку ВСУ захватить самоподъёмную буровую установку «Крым-2» в акватории Чёрного моря. При отражении нападения были уничтожены 8 катеров и порядка 80 боевиков Сил специальных операций ВМС Украины.

Минобороны высказалось о «медийной» атаке ВСУ на «Крым-2»

«Подобные попытки нападения ВСУ на наши платформы уже были. Им нужно водрузить флаг и изобразить, что они что-то могут», — подчеркнул эксперт.

По его словам, украинские военные постоянно высаживаются на остров Змеиный и после ракетных ударов со стороны ВС РФ покидают его. Вместе с тем, с военной точки зрения это бессмысленно, приводит только к утрате боеспособных солдат.

Заместитель гендиректора ИНЭ Александр Фролов заметил, в свою очередь, что акция ВСУ является бредом как с военной, так и с энергетической точек зрения.