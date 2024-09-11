Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета", - говорится в сообщении.

По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, уточнили в оборонном ведомстве.