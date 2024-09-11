ВХ проанализировала ситуацию с ВСУ в Курской области
«Военная хроника» проанализировала действия украинской армии в районе Глушково в Курской области.
«На фоне успеха морпехов 155-й бригады и подразделений ВДВ украинские войска дёрнулись в районе Глушково, чтобы отвлечь силы зачистки и создать ещё одно угрожаемое направление», — говорится в материале.
Отмечается, что схематически действия ВСУ напоминают положение дел 6 августа.
«Инженерная техника пытается расчистить путь, мобильные группы стоят в посадках, ожидая коридора и отмашки на дальнейшее движение. Разница между 6 августа и 11 сентября в том, что плотность артиллерии с российской стороны в несколько раз выше и первые две попытки бросить инженерную технику в работу были пресечены», — заключает «Военная хроника».
Ранее российские морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота смогли ликвидировать группу военных ВСУ из 22-й отдельной механизированной бригады около населённого пункта Гордеевка.